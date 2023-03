Ritter von der traurigen Gestalt kommt ins Landestheater NÖ

In der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten findet am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr, die Premiere von „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes Saavedra in einer Inszenierung von Nikolas Darnstädt statt.

Gezeigt wird die Koproduktion mit den Vereinigten Bühnen Bozen und Panevėžio Teatras Menas aus Litauen weiters am 12., 13. und 20. April sowie am 13. Mai ab 19.30 Uhr bzw. am 31. Mai und 1. Juni jeweils ab 10.30 Uhr.

"Pygmalion" feiert Premiere

Am Samstag, 25. März, folgt ab 19.30 Uhr im großen Haus die Premiere von George Bernard Shaws „Pygmalion“ in einer Inszenierung von Ruth Brauer-Kvam. Infos und Karten unter: 02742/908080-600, karten@landestheater.net und www.landestheater.net

