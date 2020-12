Regionalladen für Wagram: Vom Bauern direkt ins Regal

Am heutigen Samstag, 12. Dezember, eröffnet die Familie nun einen zweiten Selbstbedienungsladen in Wagram in der Kudlichstraße 24. „Da ich selbst aus dem Gebiet stamme, war die Grundidee hier das erste Geschäft zu eröffnen“, erzählt Weichhart. „In St. Georgen fand sich aber schneller ein passendes Lokal.“

Selbstbedienung

Geöffnet ist das Geschäft jeden Tag von 7 bis 19 Uhr. Bezahlt kann entweder mit Bankomatkarte oder Bargeld werden. „Die Stadt unterstützte uns sehr bei der Standortsuche“, sagt Franz Rank.

Das Interesse an innovativen regionalen Konzepten zeigt sich für Rank auch daran, dass immer mehr Projekte in St. Pölten Einzug halten bzw. expandieren: „Wir sehen das nicht als Konkurrenz, sondern freuen uns, dass jedes Grätzel bald seine eigene Versorgung hat."