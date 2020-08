1.100 Unterschriften: Ein Ort kämpft für seinen Dorfladen

Es war im Jahr 2016, als in Neidling im Bezirk St. Pölten der letzte Nahversorger den Rollbalken herunterließ. Umso größer war die Freude in der Bevölkerung in der Dunkelsteinerwald-Gemeinde, als heuer ein Dorfladen eröffnete, wo Landwirte, Fleischer und Bäcker ihre Produkte anbieten können.

Doch der Dorfladen, der von engagierten Direktvermarktern betrieben wird, hat derzeit keinen leichten Stand. Ein Anrainer, der sich durch die Autos, die zum Geschäft fahren, belästigt fühlt, hat eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten eingebracht. Nun bangen die Bürger um ihren Nahversorger, 1.100 Unterschriften wurden bereits gesammelt – die Gemeinde zählt insgesamt rund 1.460 Einwohner.

Öffnungszeiten

Tatsächlich spießt es sich bei den Öffnungszeiten. Dank eines Bankomatkassen-Systems, konnten sich die Kunden bisher zwischen sechs und 22 Uhr selbst im Laden bedienen, auch sonntags war der Einkauf im Laden somit kein Problem. Da machte dem innovativen Geschäft aber die niederösterreichische Öffnungszeiten-Verordnung einen Strich durch die Rechnung. Die daraufhin angepassten gesetzlichen Öffnungszeiten: nur mehr Montag bis Samstag von sieben bis 19 Uhr.