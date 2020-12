St. Pölten: Greißlerei übersiedelt in ehemalige Glanzstoff-Fabrik

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Knapp zehn Jahre lang haben Maria Teichmann und Lena Weiderbauer ihre Greißlerei der etwas anderen Art von den Garagen der Ingruberstraße in St. Pölten aus betrieben. Jeden Freitag konnten sich die Kunden der beiden Unternehmerinnen dort ihre zuvor online bestellten Bio-Produkte aus der Region abholen.

Selbst im Winter bei frostigen Temperaturen waren die (Garagen-)Tore der "Greißlerei 2.0" stets geöffnet. Die Verkäuferinnen mussten sich, um der Kälte zu trotzen, meist in Skianzüge einpacken. Doch das gehört bald der Vergangenheit an.

Neuer Standort

Da die Garagen in diesem Jahr an ihre Kapazitäts-Grenzen gelangten, waren die beiden "Greißlerinnen" auf der Suche nach einem neuen Standort. Fündig wurden sie am ehemaligen Glanzstoff-Areal. Mit 11. Dezember übersiedelt die "Greißlerei 2.0" auf den neuen Standort.

Dort, wo sich früher die Trafo-Station der Glanzstoff-Fabrik befand, sollen künftig biologische Produkte von regionalen Bauernhöfen verkauft werden. Die neuen Räumlichkeiten machen eine Trennung von Arbeitsraum und Geschäftslokal bei angenehmen Temperaturen möglich.