St. Pölten: Hochbetrieb in der Greißlerei

Neun Jahre ist es her, da fasste Maria Teichmann einen mutigen Entschluss. Die Biologin eröffnete in der Landeshauptstadt eine Greißlerei. Aber nicht ein Geschäft, wie man es landläufig kennt, sondern eine ganz spezielle Greißlerei.

Denn eingekauft wird über das Internet, die Produkte kann man sich dann in einer Garage in der Ingruberstraße 6 in St. Pölten abholen. Wer kein Auto besitzt und im Stadtgebiet wohnt, der kann sich seinen Einkauf auch bringen lassen – und zwar per Fahrradkurier.

Geschäfte laufen blendend

Das Geschäft, so kann man es ohne Übertreibung formulieren, läuft dieser Tage blendend. „Wir kommen mit den Bestellungen fast nicht mehr nach“, erzählt die dreifache Mutter, die gemeinsam mit Lena Weiderbauer die Greißlerei führt. Dass es so viele Anfragen gibt, liegt natürlich auch an der Corona-Krise.