Prozess um Mordversuch mit Rattengift in St. Pölten gestartet

Faustschläge gegen den Vater?

Laut Staatsanwaltschaft gibt es eine Vorgeschichte. Bereits im Sommer 2021 habe der 53-Jährige seinem Vater Faustschläge verpasst, im Sommer des Vorjahres sei eine weitere Attacke gefolgt. Der Angeklagte selbst bestritt dies bei seiner Einvernahme.

Als Hintergrund in Sachen Motivlage gilt ein 2002 verfasster Übergabevertrag für die Landwirtschaft des Vaters des Beschuldigten. Der Angeklagte ist nunmehr der Eigentümer, logiert selbst jedoch seit Ende der 1990er-Jahre am landwirtschaftlichen Anwesen seiner Ehefrau. „Der Vater, der Altbauer, wohnt weiter am Hof, lebt dort und ist sozusagen in Pension“, skizzierte die Staatsanwältin das Modell.