Prozess in St. Pölten: Pfleger soll Patienten missbraucht haben

Am 22. Oktober des Vorjahres war der Ungar, der in seinem Heimatland eine zwei Monate dauernde Ausbildung zum Altenpfleger absolviert hatte, die dritte Woche bei dem Pflegling in St. Pölten. Vermittelt worden war der 36-Jährige von einer Agentur, es war sein erster regulärer Pflegejob.

➤ Mehr aus dem Landesgericht: Die unheimliche Spur des Golfclub-Phantoms

Grundsätzlich sei man mit seiner Arbeit zufrieden gewesen, konstatierte der Beschuldigte. Er habe dann aber spezifische Probleme mit dem Schützling einer Art Vertrauensperson aus dem Umfeld des Patienten gemeldet.