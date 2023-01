Als nicht nur die Abrechnung der Polizeiinspektion Lilienfeld Lücken aufwies, sondern auch Organmandat-Blöcke fehlten, flog die Tat schließlich auf. Im Sommer 2022 wurde der 27-Jährige suspendiert, insgesamt dürfte ein Schaden von 5.500 Euro entstanden sein.

Mit diesem Bußgeld versuchte der Unbescholtene seine "triste finanzielle Lage" aufzubessern, wie die Staatsanwältin am Donnerstag vor dem Landesgericht St. Pölten schilderte. Denn seit 2019 schloss der Polizist immer häufiger Sportwetten ab, nahm schließlich sogar einen Kredit auf, um seine Sucht zu finanzieren.

Geld zurückgegeben

"Mein Mandant hatte durchaus kriminelle Energie in sich, aber auch Verzweiflung", erklärte der Verteidiger die Hintergründe. "Er setzte für 50 Euro sein Leben und seine Karriere aufs Spiel." Die Folgen seien ihm in dieser ausweglosen Situation, in der er sogar 210 Euro aus der Gemeinschaftskasse der Polizeiinspektion entwendete, gleichgültig gewesen: "Irgendwann wurde der finanzielle Druck zu groß und ich habe mich hinreißen lassen, zwei Mal in die Kassa zu greifen."

"Es tut mir wahnsinnig leid", zeigte sich der 27-Jährige vor dem Landesgericht St. Pölten geständig. Seinen Worten ließ er auch Taten folgen: Noch vor Gericht händigte er dem Privatbeteiligten des Landes NÖs die entstandene Schadenssumme aus. Auch das Geld seiner Kollegen bezahlte er zurück.