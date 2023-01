Mordprozess nach 22 Jahren: Der Auftritt der schweigsamen Zeugen

Der zweite Tag im Verfahren gegen zwei Mordverdächtige ist ein schweigsamer, jedenfalls von Zeugenseite. Seit Montag stehen eine Frau und ihr Ex-Schwager vor Gericht, weil sie den Mord am 47-jährigen Gianmaria V. in Auftrag gegeben haben sollen. Seine Leiche wurde Mitte 2001 in der Steiermark gefunden. Motiv laut Staatsanwalt: Habgier, der Italiener habe sein gesamtes Geld der Frau überlassen.

Doch der erste Zeuge – er soll den Mord an V. geplant haben – entschlägt sich der Aussage. Der zweite – er soll den Mord ausgeführt haben – will auch nichts mehr sagen. Dass er deshalb bereits 2019 zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde, sei nicht von Bedeutung, behauptet er im Grazer Straflandesgericht: "Ich habe damals unter Druck ausgesagt."