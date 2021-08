Pielachtaler Familie sammelt für rumänische Straßenhunde

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Julia Nußbaumer und ihr sechsjähriger Sohn Ludwig aus Hofstetten haben ihr Herz dem Tierschutz verschrieben.

"Wir haben vieles über Straßenhunde in Rumänien gehört und gelesen. Unzählige Hunde sind auf der Straße dem Wetter, Gewalt und vor allem Hunger ausgesetzt. Die Tierheime, die sich dieser Hunde annehmen, sind überfüllt und haben oft selbst viel zu wenig Futtermittel zur Verfügung, um den Vierbeinern ein Überleben zu ermöglichen. Sehe ich Bilder von diesen hungernden, geschundenen Hundeseelen, bricht es mir das Herz", sagt Nußbaumer.

Statt Urlaub am Meer

Nun haben die beiden beschlossen, in diesem Jahr auf einen Urlaub am Meer zu verzichten und sich stattdessen Ende August mit ihrem VW-Bus auf den Weg nach Rumänien zu machen, um dort drei Wochen lang vor Ort zu helfen. Ludwig hat dafür sei Sparschwein geopfert.

„Wir wollen unseren Bus mit Futter vollstopfen und dieses an rumänische Tierheime liefern. Vielleicht können wir der einen oder anderen Fellnase durch Streicheleinheiten auch ein bisschen Trost spenden und Geborgenheit vermitteln“, so Nußbaumer.

Aus diesem Grund startet Familie Nußbaumer einen Spendenaufruf: „Wenn uns jemand, egal ob Privatperson oder ein Betrieb, mit Futterspenden – am besten Trockenfutter oder Dosen in Paletten verpackt – unterstützen will, wären wir sehr dankbar.“

Das Futter kann bei Julia Nußbaumer in Hofstetten vorbeigebracht werden, auch eine Abholung ist möglich. Kontakt: 0676/7113844, julia.nussbaumer@gmx.at