Paratriathlon sorgt in St. Pölten für Straßensperren

Zu den prominentesten österreichischen Startern zählen Florian Brungraber (Paralympics-Silber in Tokio 2021, WM-Bronze in Abu Dhabi 2021), Günther Matzinger (Neunter in Tokio, zweifacher Leichtathletik-Weltmeister) und Oliver Dreier (Triathlon-Weltmeister 2015). Der Sprint-Triathlon und der Fun-Triathlon über verkürzte Distanzen starten bereits um 8.30 Uhr.

Sperren

Die Triathlon-Radstrecke bedingt eine Sperre folgender Straßenzüge von 8.30 bis 11.35 Uhr: Bimbo-Binder-Promenade, E-Werk-Weg, Anton Kleiß-Gasse, Feldmühlweg, Liese-Prokop-Allee. Die B1 ist von der Buchbergstraße bis zum Kreisverkehr B1 Liese-Prokop-Allee in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Die Fahrt stadtauswärts ist möglich.

