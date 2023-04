Ohne Politik: St. Pöltner Bürger nehmen Klimaschutz selbst in die Hand

Gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage auf dem Glanzstoff-Areal 1994 bis zum Erhalt des Altoonaparks im Vorjahr – die Bürgerplattform Pro St. Pölten hat in den letzten 30 Jahren an vielen Fronten für den Klimaschutz in der Landeshauptstadt gekämpft.

"Kein Gehör"

Wie das letzte Beispiel zeigt (gerade wird im Altoonapark das Kinderkunstlabor gebaut) teilweise aber erfolglos. „Wir haben den Glauben an den Lösungswillen der Politik in St. Pölten verloren“, so die neue Präsidentin Susanne Formanek. „Nicht einmal 10.000 Unterschriften gegen die geplante Schnellstraße S34 reichen, um sich Gehör zu verschaffen.“