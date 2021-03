Notbetrieb im Rathaus St. Pölten wegen mehrerer Corona-Fälle aufrecht

Wegen mehrerer positiver Corona-Fälle bleibt der Notbetrieb im Rathaus von St. Pölten auch in dieser Woche aufrecht. Sämtliche Dienststellen sind laut dem Magistrat nur "mit dem notwendigsten Personal" besetzt. "Die Gesundheit der Bevölkerung bzw. der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oberste Priorität", wurde Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) auf der Website der Landeshauptstadt zitiert.

"Im Rathaus sind aktuell sechs Fälle bekannt. Wir gehen deshalb auf Nummer sicher und haben umgehend flächendeckende Tests durchgeführt. Vorerst haben diese Testungen keine weiteren Erkrankungen nachgewiesen", so der Stadtchef.

In Abwägung der Rahmenbedingungen und nach Rücksprache mit der Behörde soll der Notbetrieb noch bis einschließlich Freitag fortgeführt und voraussichtlich mit der Testung der anwesenden Kolleginnen und Kollegen vor Eintritt ins Rathaus am kommenden Montag (15. März) beendet werden. Danach werde man wieder in den eingeschränkten Normalbetrieb übergehen, so der Magistrat.

Mit Stand Montagabend gab es in St. Pölten 150 Corona-Fälle. 13 waren neu, 39 Personen galten als wieder genesen.