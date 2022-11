Neos-Wahlkampfstart in NÖ: "Es geht nur noch um Posten"

Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, reagierte auf die Aussagen prompt.

„Bundespolitiker wie Beate Meinl-Reisinger, die das Vertrauen in die Politik weiter zerstören und mit Untergriffen und Unterstellungen das Klima zur Zusammenarbeit weiter vergiften und keinen sinnvollen Beitrag für Niederösterreich leisten, sollen in Wien bleiben“, sagte der Parteimanager.

Gespräche für eine Vertrauensallianz zwischen den Landesparteien würden zeigen, dass es in Niederösterreich - im Gegensatz zum Bund - „eine gute und sachliche Gesprächsbasis zwischen allen Parteien im Sinne des Landes gibt“.

Landeshauptmann-Anspruch

Collini nahm im Rahmen der Pressekonferenz auch Bezug darauf, dass FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer (FPÖ) am Sonntag den Landeshauptmann-Anspruch gestellt hatte. „Wer in diesem Land will eigentlich noch arbeiten?“, stellte sie in den Raum. Es gehe bereits jetzt „nur mehr um Posten“, dabei brauche es auch jemanden, der Oppositionsarbeit übernehme.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: