NDU-Studierende in St. Pölten wurden reich belohnt

Vor kurzem fand in der New Design University (NDU) in St. Pölten die feierliche Übergabe des Starterstipendiums statt. Die Firma gemdat, der größte kommunale EDV-Dienstleister in Niederösterreich, stiftete zwei Stipendien im Wert von je 1.500 Euro an Studienanfängerinnen des Bachelorstudiengangs Grafik- & Informationsdesign.

Jury traf Entscheidung

Bei dem Fest gratulierten unter anderem gemdat-Geschäftsführer Leopold Kitir, NDU-Prorektor Johannes Zederbauer und NDU-Rektor Dr. Herbert Grüner den beiden Stipendiatinnen Anna Luger und Naomi Hinkelmann. Nach intensiver Sichtung der Bewerbungen fiel die Wahl auf die beiden jungen Frauen, die mit ihren kreativen Einreichungen die Jury überzeugen konnten.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: