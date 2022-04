Urlaubsziel St. Pölten: Wird die Hauptstadt von Anbietern ignoriert?

Laut Statistik ist es so, dass sich in der Stadt an der Traisen durchaus Touristen blicken lassen. 83.000 Ankünfte wurden im Jahr 2019 (also vor Corona) verzeichnet, 170.000 Übernachtungen gezählt. Dass viele nicht wegen Dom, Rathaus und Seenparadies gekommen sind, ist zwar kein Geheimnis. Doch immer mehr Anbieter nützen die zentrale Lage aus, um von hier aus Ausflüge nach Wien oder in die Wachau anzubieten.