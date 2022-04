Nach verheerender Kritik: St. Pöltner Arzt legt sich mit Google an

Einer der größten Konzerne der Welt gegen einen bekannten St. Pöltner Arzt - so lautete das Duell, das am Montag am Landesgericht St. Pölten über die Bühne ging.

Aber der Reihe nach: Im Mai 2021 erhielt der Mediziner von einem (mutmaßlichen) Patienten eine Rückmeldung, die sich gewaschen hatte. In einem Internet-Beitrag war zu lesen, dass sich der Arzt nicht auskenne, sich vor Patienten ekle und sich um diese nicht ordentlich kümmere.