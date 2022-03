So viele Corona-Impfungen gab es bisher in St. Pölten

Während man in St. Pölten schon näher am vollständigen Impfschutz ist, sieht es in einigen österreichischen Gemeinden ganz anders aus. In der Gemeinde Stall im Mölltal in Kärten liegt die Durchimpfungrate bei 41,12 Prozent. Mit einer Durchimpfungsrate von 48 Prozent ist man auch in Spiss in Tirol nicht viel weiter vorne.