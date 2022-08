"Musica Sacra"-Festival startet wieder in St. Pölten

Das Festival "Musica Sacra" will unter Neo-Intendant Ludwig Lusser die Werktreue in Frage stellen und die Kirchenmusik lebendig halten. Geboten werden ab 11. September fünf Konzerte. Eröffnet wird in der Domkirche St. Pölten, teilte das Rathaus der niederösterreichischen Landeshauptstadt am Mittwoch per Aussendung mit. Weitere Schauplätze sind die Stiftsbasilika Lilienfeld und die Stiftskirche Herzogenburg.

Ehemaliger Domkapellmeister wieder am Pult

Das Eröffnungskonzert wird Otto Kargl leiten, der als früherer Domkapellmeister und Musica Sacra-Intendant das Festival über viele Jahre auch über die Bezirksgrenzen hinweg etabliert hat. Er widmet sich gemeinsam mit der Cappella Nova Graz, der Domkantorei, dem L’Orfeo Barock-Orchester sowie den Solisten Christina Gansch und Stefan Zenkl dem „Deutschen Requiem“ von Johannes Brahms.