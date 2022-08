St. Pöltner bietet regionales Frühstück für Frequency-Besucher

Nur etwa 400 Meter vom Campinggelände des Frequency-Festivals entfernt liegt das Mazzetti Regionallokal von David Kaiblinger stoßen. In seinem Laden verkauft er das ganze Jahr über Köstlichkeiten aus der Region.

Für die kommenden Festival-Tage von 17. bis 20. August erweitert das Mazzetti nun aber sein Angebot: Hungrige Besucher können bei Kaiblinger ab 8.30 Uhr ein ganz besonderes Frühstück mit regionalen Zutaten aus seinem Laden genießen.

Getränke zum Mitnehmen

Frisches Gebäck mit Butter und Marmelade, Kaffee und Getränke gibt es nicht nur vor Ort, sondern werden auch zum Mitnehmen angeboten. Im Mazzetti gibt es außerdem noch Eierspeis, ab 11 Uhr werden Feuerflecken mit verschiedenen Füllungen oder in veganer Variante gemacht. Wasser oder sogar Bier und Spritzer gibt es im "to go"-Angebot auch in größeren Mengen.

"Das Frühstück mit Produkten aus meinem Regionallokal biete ich zum ersten Mal an. Ich hoffe, dass einige Leute das Angebot annehmen werden", so der Betreiber. Mit Ideen wie dieser sollen auch die St. Pöltner Betriebe etwas von den Massen, die zum Musik-Festival strömen, abbekommen.

