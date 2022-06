Der letzte Satz: St. Pöltens Domkapellmeister verabschiedet sich

Nicht mehr in der Funktion des Domkapellmeisters wird Kargl dort am 11. September mit der Domkantorei St. Pölten, der cappella nova graz und dem L’Orfeo Barockorchester „Ein Deutsches Requiem“ von J. Brahms zur Aufführung bringen. Nach der cappella nova graz, gründete Kargl selbst auch die St. Pöltner Domkantorei.

Erster Kontakt zur Kirche, Liturgie und Texten

Als „schönsten Teil“ seiner Arbeit als Domkapellmeister bezeichnet Kargl aber die musikalische Arbeit mit Menschen: „Viele junge Menschen wurden in den vergangenen Jahren in der Dommusik ,sozialisiert’, wurden in vielen Proben mit Musik und starken Bibeltexten konfrontiert“, erklärt Kargl, der am diözesanen Konservatorium für Kirchenmusik Gregorianik und Chordirigieren unterrichtete. So öffne man den Zugang zu Kirche, Liturgie und ihren Texten.