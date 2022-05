Diözese St. Pölten setzt auf Wasserkraft des Mühlbachs

Schon seit dem 14. Jahrhundert wurde die Kraft des St. Pöltner Mühlbaches genutzt. Damals wurde so die Mühle des Augustiner-Chorherrenstifts St. Hippolyt betrieben. Heute will die Diözese St. Pölten an ihrem Verwaltungssitz mit einem eigenen Kleinwasserkraftwerk Energie gewinnen.

500.000 Euro investiert

Nachdem vor wenigen Tage die Wasserschnecke dafür geliefert wurde, steht das Kraftwerkt nun kurz vor der Fertigstellung wie die Diözese in einer Aussendung berichtet. In die "erste erneuerbare-Energie-Erzeugungsanlage" der Diözese im St. Pöltner Stadtgebiet wurden 500.000 investiert. Künftig soll das Kleinwasserkraftwerk mit einer Leistung von ca. 50 kW für einen Jahresstromertrag von 360 MWh sorgen.