Klimaaktivisten fordern „Energiewende für Frieden und Klima“ von Land NÖ

Am 25. März ruft Fridays For Future (FFF) weltweit zum Klimastreik auf. Auch in St. Pölten wollen die Aktivistinnen und Aktivisten der regionalen FFF-Bewegungen NÖ wieder gemeinsam auf die Straße gehen, wie am Freitag in einer Pressekonferenz angekündigt wurde.

Forderungen ohne politisches Gehör

Nach der ersten Demo vergangenen September, haben die jungen Klimaaktivisten bereits Forderungen an die Landespolitik übergeben. Zwar sei es daraufhin auch zu einem Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) gekommen, umgesetzt sei von ihren Forderungen nichts worden, so FFF.