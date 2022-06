"Weg von der Massenabspeisung": Aus für das Sommerfestival in St. Pölten

Ein wichtiger Punkt: Die Standeln mit Fremdgastronomie gehören der Vergangenheit an. Ebenso die Heurigengarnituren und damit die Bestuhlung der öffentlichen Flächen. „In der Pandemie haben die am Rathausplatz ansässigen Gastronomen deutlich mehr Platz für ihre Schanigärten bekommen. Dadurch ist der gesamte Rathausplatz luftiger, leichter, offener geworden. Und das ist bei unseren Gästen richtig gut angekommen“, so Zeiss. Das wird beibehalten.

Musik

Beim Musikprogramm wird auf südländische Rhythmen gesetzt. Die Bühne vor dem Rathausplatz wird von Mittwoch bis Sonntag bespielt. Mittwochs wird es entweder eine Modeschau geben oder ein DJ spielt Themenabende. Donnerstag bis Samstag wird Live-Musik (immer von 19 bis 21 Uhr) geboten, Sonntag gibt es Untermalungsmusik. Dabei darf natürlich auch das Cinema Paradiso Open Air nicht fehlen.

