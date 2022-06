Caritas hilft neue Nachbarn in St. Pölten zu vernetzen

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) begrüßt die aktive Stadtarbeit: "St. Pölten wächst und entwickelt sich: Wir freuen uns über den regen Zuzug in die Stadt und arbeiten intensiv dafür, Infrastruktur und Angebote laufend auszubauen", sei dies für den Stadtchef in Bezug auf die Lebensqualität entscheidend. "Zugleich braucht es aber Initiativen, die gerade bei großen, neu entstehenden Stadtteilen die Integration und Beteiligung fördern.“

"Projekte wie hier am Mühlbach Ost verlangen eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bauträger, Stadt und Land, damit unsere Fördermittel aus der Wohnbauförderung lebendigen, lebenswerten und leistbaren Wohnraum entstehen lassen können“, erklärte Landtagsabgeordnete Doris Schmidl (ÖVP) beim ersten Kennenlernen.

327 Wohnungen

Die von Alpenland und der WET-Gruppe errichteten 327 Wohnungen sollen 2023 bezugsfertig sein. "Wir liegen mit den Bauarbeiten im Zeitplan und freuen uns, dass unser Stadtquartier bald mit Leben erfüllt wird", so Alpenland-Obfrau Isabella Stickler. Künftig können Nachbarn dann in Gemeinschaftsräumen, auf Dachterrassen oder in Gemeinschaftsgärten ins Gespräch kommen.

"Neben moderner Infrastruktur inklusive flexiblen Sharing-Modellen und E-Mobilität punktet die familienfreundliche Anlage mit weitläufigen und abwechslungsreichen (privaten) Außen- und Grünflächen für alle Generationen“, so die beiden Geschäftsführer der WETgruppe Christian Rädler und Michael Kloibmüller.

