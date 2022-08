St. Pölten: Mann zückte Stanleymesser in Büro im Landhausviertel

Ein 51-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in einem Büro im St. Pöltner Landhausviertel einen Bediensteten einer Landesstelle bedroht und ein Stanleymesser gezogen. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten wurde vorläufig festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag einen Onlinebericht der Kronen Zeitung.

Der offenbar alkoholisierte Beschuldigte habe mit dem Stanleymesser mit ausgefahrener Klinge "herumgefuchtelt", sagte Schwaigerlehner zur APA. Der Gegenstand sei jedoch "nie gegen das Opfer gerichtet" worden.

51-Jähriger wurde festgenommen

Während der Mitarbeiter die Aufmerksamkeit des 51-Jährigen auf sich zog, verließen mehrere ebenfalls im Büro anwesende Kollegen den Raum. Anschließend lockte der Bedienstete den Beschuldigten ins Freie und flüchtete. Für den 51-Jährigen klickten wenig später die Handschellen. Die Ermittlungen dauerten am Freitag an, u.a. stand auch die Einvernahme des Beschuldigten auf dem Programm.

