Unwetter in St. Pölten: Pavillon stürzte auf ein Auto

Auch wenn das Unwetter die Landeshauptstadt St. Pölten am Donnerstagnachmittag nur streifte, waren die Feuerwehr dennoch gefordert. Einerseits gab es für die Einsatzkräfte am Frequency-Gelände einiges zu tun, andererseits wurden sie auch in die Daniel-Gran-Straße gerufen. Dort war ein Pavillon auf ein Auto gestürzt, weitere Teile flogen auf das Dach eines Wohnhauses.

Einsatz nach 30 Minuten beendet

Die Feuerwehr konnte die Teile schließlich einsammeln, verletzt wurde zum Glück niemand. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz auch schon wieder beendet.

