Energiesparen: St. Pöltens Stadtchef fordert Konzepte von Regierung

Die Weihnachtsbeleuchtung sei in St. Pölten erst vor kurzem auf äußerst energiesparende LED mit organischem Biomaterial ausgetauscht worden. Weil ein möglicher Verzicht bereits heiß diskutiert werde, will Stadler aktiv das Gespräch mit der Innenstadt-Kaufmannschaft suchen. Es gehe auch darum, Kaufkraft und damit Arbeitsplätze zu sichern "und in bereits schwierigen Zeiten gerade zu Weihnachten auch Zuversicht auszustrahlen", so der Bürgermeister. Nicht zuletzt verwies er darauf, dass "natürlich" weiterführende Energiesparpotenziale erhoben würden.

