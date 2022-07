An einem Strang wollen das Land Niederösterreich, die Gemeinden und die Diözese St. Pölten ziehen, wenn es darum geht, Erfolge beim Energiesparen zu verbuchen und dafür Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. So wird in den Gemeinden überlegt, nächtliche Beleuchtungen auf Parkplätzen oder am untergeordneten Straßennetz zu verkürzen oder einzusparen. Bischof Alois Schwarz hat an seine Pfarren den Appell gerichtet, wo immer es möglich ist, auf Außenbeleuchtung zu verzichten oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.