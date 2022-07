Millionen für Unabhängigkeit von Russen-Gas

Zwei bis drei Millionen Liter Trinkwasser werden in Österreichs größter Molkerei, der Berglandmilch in Aschbach Markt im niederösterreichischen Mostviertel, täglich für Reinigungszwecke genutzt. Um 23 Millionen Euro hat man nun eine neue Kläranlage samt Biogasproduktion für dieses Brauchwasser errichtet. Das Projekt ist zugleich ein Paradebeispiel, wie die Molkereigenossenschaft mit ihren acht Betrieben darum kämpft, so rasch wie möglich von fossiler Energie loszukommen.

In Aschbach werden nun die Rückstände aus der neuen Kläranlage dazu genutzt, Biogas und Dünger zu erzeugen. 25 bis 30 Prozent fossile Energie könne man damit ab September in der Molkerei ersetzen, kündigt Berglandmilch-Generaldirektor Josef Braunshofer an. In Aschbach, wo 15 Prozent der gesamten österreichischen Milch verarbeitet wird, geht im nächsten Jahr zudem ein Biomasseheizwerk in Betrieb. Damit wird man dort zu 90 Prozent vom Erdgas unabhängig sein.