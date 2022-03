Mann stahl aus St. Pöltner Autohaus Leihfahrzeug, in Salzburg war Endstation

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Wenige Stunden nach einem Pkw-Diebstahl am Montag in St. Pölten ist ein Verdächtiger in Salzburg festgenommen worden. Der 32-Jährige soll den Schlüssel kurz vor 5.30 Uhr aus einem Autohaus gestohlen und ein auf dem Firmenareal abgestelltes Leihfahrzeug entwendet haben. Nachdem der Lenker laut Aussendung der Polizei vom Dienstag getankt hatte, ohne zu zahlen, wurde er in Puch bei Hallein (Bezirk Hallein) gefasst und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Getankt ohne zu zahlen

Der Firmeneinbruch war in den frühen Morgenstunden gemeldet worden. Das Leihfahrzeug hat laut Exekutive einen Wert von rund 40.000 Euro. Um 8.15 Uhr verließ der Verdächtige den Angaben zufolge eine Tankstelle in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten), ohne die Rechnung in Höhe von etwa 100 Euro zu begleichen.

Im Zuge der Fahndung wurde das gestohlene Auto in Salzburg lokalisiert, am Vormittag entdeckte eine örtliche Polizeistreife den Pkw auf einem Parkplatz. Der verdächtige St. Pöltner, der sich in der Nähe aufhielt, wurde festgenommen. Der österreichische Staatsbürger war der Aussendung zufolge geständig. Zu möglichen weiteren ähnlichen Delikten laufen Ermittlungen.