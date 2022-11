Mann stach vor Krankenhaus in NÖ auf Ex-Frau ein: 13 Jahre Haft

30 Meter. So groß war der Abstand, den ein 44-jähriger Georgier zu seiner Ex-Frau einhalten musste. Die Behörden hatten eine entsprechende Weisung ausgesprochen, nachdem der Mann die 41-Jährige bereits einmal brutal in den Unterleib getreten und sie ein anderes Mal mit dem Tode bedroht hatte.

Er ließ sich trotzdem nicht von einer weiteren Tat abhalten.

Eingangstür blockiert

Am 25. Juni 2022 soll der ehemalige Manager gegen diese Auflage verstoßen haben. Und noch viel mehr, denn es fehlten nur ein paar Zentimeter und die 41-Jährige wäre vor dem Landesklinikum Melk möglicherweise verblutet.

Der Georgier, so steht es in der Anklage, habe seine Ex-Frau an diesem Tag zur Rede stellen wollen. „Ich wollte sie wegen unserer gemeinsamen Tochter ansprechen, aber sie hörte mir nicht zu“, erzählt der Angeklagte, dem am Montag am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht wurde.