Maler vom Bischofsteich liebt Gesichter wie Landschaften

Kunstmesse

Und bei der zweitgrößten deutschen Kunstausstellung in Karlsruhe mit 80.000 Besuchern brachten Sonnleitners Bilder viel Feedback und erfreuliche Verkäufe. „Die Kunstmesse hat mir viele Türen geöffnet, doch die Pandemie hat vieles eingebremst“, erzählt er. Das berühmte Levi Strauss Museum in Buttenheim und eine renommierte Galerie in Tübingen haben Sonnleitners Pop-Art-Porträts in der ersten Reihe hängen.

Derzeit arbeitet Sonnleitner an mehreren Auftragsbildern. Mit Blick auf den St. Pöltener Bischofsteich stehe er täglich im Atelier, berichtet er. Unweit davon kommt er noch immer seinem „zivilen“ Job in der Verwaltung der NÖ Landesregierung nach.