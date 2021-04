Mehr Grün rund um die Landesgalerie Niederösterreich

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Rund um das graue Gebäude der Landesgalerie Niederösterreich, soll es in Zukunft etwas mehr Farbe geben. Zahlreiche Bäume wurden in Richtung Franz-Zeller-Platz neu gepflanzt. In den nächsten Tagen werden die ersten frischen Blätter, Triebe und Knospen erwartet.

Die neuen Bäume sollen nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch Schatten, Sauerstoff und natürliche Kühlung im Sommer bringen. Stadtrat Günter Herz, Gemeinderätin Elfie Kreitner und Sektionsvorsitzender Gemeinderat Alfred Friedl zeigen sich stolz vor den neuen Schattenbringern.