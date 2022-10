Literaturfestival „Blätterwirbel‘‘ in St. Pölten gestartet

„Und ein Narr wartet auf Antwort.“ – So lautet der Titel der Rede, mit der Paulus Hochgatterer Donnerstag Abend das Literaturfestival „Blätterwirbel“ 2022 eröffnet hat.

Bis zum 31. Oktober erwartet Lesefreundinnen und -freunde ein großes Programm an Lesungen, Autorenporträts, Livemusik und vieles mehr. Neben dem Landestheater Niederösterreich, dem Stadtmuseum St. Pölten und dem Cinema Paradiso gibt es noch sieben weitere Veranstaltungsorte, quer durch die Stadt verteilt.

Die Autorenporträts im Landestheater bieten die Möglichkeit, Autorinnen und Autoren anhand von Lesungen aus ihren Werken und in Gesprächen kennenzulernen.

So wird am 14. Oktober der österreichische Schriftsteller Daniel Wisser vorgestellt. Er ist bekannt für seine Romane „Königin der Berge‘‘ und „Wir bleiben noch‘‘. Am 21. Oktober kann man Wissenswertes über die britische Autorin Sharon Dodua Otoo erfahren: Die Tochter ghanaischer Eltern lebt seit 2006 in Deutschland und hat 2016 für ihre erste deutschsprachige Erzählung den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten.

Musikalisch wird es unter anderem am 23. Oktober, wenn der Schauspieler und Musiker Gerald Votava späte Gedichte von Christine Nöstlinger in Lieder verwandelt.