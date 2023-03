Lebensmittel und Hygieneartikel für St. Pöltner Frauenhaus

Die Kooperation mit dem Haus der Frau in St. Pölten und dem Verein Mut soll über den Weltfrauentag hinaus fortgesetzt werden. „Unser erstes reales Kennenlernen war sehr gelungen und wir haben auch schon besprochen, wie unsere zukünftige Zusammenarbeit ausschauen wird und was die Frauen brauchen“, so Viktoria Richter, Leiterin der Not- und Obdachlosenhilfe beim Verein MUT. Für die niederösterreichische Landeshauptstadt sind in Zukunft weitere Aktionen und Projekte für und in sozialen Einrichtungen geplant.

Wohlfühltag für Frauen

Angedacht ist zum Beispiel ein Wohlfühltag für die Frauen, an dem sie eine Massage und eine neue Frisur bekommen. Auch das erfolgreiche Projekt „Schulstarthilfe“ soll auf St. Pölten ausgedehnt werden. Bedürftige Kinder bzw. Familien werden somit zum Schulstart in Herbst mit gratis Schulartikeln unterstützt.

