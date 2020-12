Last-Minute: Regionale Geschenketipps aus St. Pölten

Hochwertige Unikate aus Holz, Glas und Metall gibt es in der Kreativ-Manufaktur von Johannes Figur. In Viehofen produziert er neben Gewurzmühlen und Schalen auch besondere Schreibgeräte und vieles mehr. Hier gehts zum Shop.

Besondere Stücke lassen sich auch im neuen Caritas-Shop "Werkschatz" in der Brunngasse finden. Die Geschenkartikel werden in den Caritas-Werkstätten von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Niederösterreich hergestellt. Für viele Stücke bekommen alte Gegenstände durch "Upcycling" wieder neuen Glanz verliehen, aber auch neuwertige Produkte sind dort zu finden. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf werden Hilfsprojekte der Caritas, wie zum Beispiel die Gratis-Kleiderausgabe für Frauen und Männer in Notlagen, unterstützt. Hier geht's zum Shop.

Bücher und mehr

Einmal nicht vor einem Bildschirm sitzen und einfach ein gutes Buch lesen - für viele ist das der Inbegriff von Entspannung. Möchte man zu Weihnachten einen Schmöker verschenken, kann man sich in den St. Pöltner Buchhandlungen von Experten beraten lassen. So beispielsweise in der Innenstadt in der Traditions-Buchhandlung Schubert. Hier geht's zur Buchhandlung.

Aber auch im Stadtteil Wagram, bei der Buchhandlung Böck kann man fündig werden. Die Bücherei bietet seit Kurzem nun auch einen speziellen Service an. Wer während der Geschäftszeiten keine Zeit oder Lust hat, kann sich seine Bücher nun nach Vorbestellung auch aus einem Schließfach abholen. Kunden, die zu den normalen Öffnungszeiten kommen, können auch gleich einen guten Tropfen Wein mitnehmen. Hier geht's zur Buchhandlung.

Im KURIER Newsletter "Ganz St. Pölten" geben die Buchhandlungen ab Montag auch ganz persönliche Leseempfehlungen.