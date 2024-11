"Schweine schlachten": Die dreisten Tricks der Krypto-Betrüger

Sie haben für ihre Opfer nur Spott und Hohn übrig. „Pig-Butchering“ (zu deutsch: Schweine schlachten) nennen Internet-Betrüger eine erfolgreiche Abzocke, während jene, die ihr Geld verloren haben, meist unter Schock stehen und in Scham versinken.

In den vergangenen Jahren sind die Zahlen im Bereich der Cyber-Kriminalität förmlich explodiert, wurden 2020 noch 35.915 Delikte gezählt, so waren es im vergangenen Jahr beinahe schon doppelt so viele.