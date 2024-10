Viele Gerüchte: Was steckt hinter geheimen Immo-Deal in St. Pölten?

Doch wer hat das Haus an dieser bekannten Adresse gekauft? Und noch wichtiger: Was hat der Käufer damit vor?

Wie der KURIER erfuhr, wurde das Objekt an ein privates Unternehmen verkauft. Die Nachricht über den Immobilien-Deal hat sich vor allem unter den Mietern wie ein Lauffeuer verbreitet. Denn einige stellen sich nun die Frage, ob sie in absehbarer Zeit ausziehen müssen.

Gerüchte gibt es jedenfalls viele. Zu hören ist, dass an dieser Adresse ein großes Parkhaus entstehen könnte. Der Bedarf wäre gegeben, denn die Park-and-Ride-Anlage beim Bahnhof ist stark ausgelastet, der Bau der Domgarage hat trotz vieler Versprechen noch nicht einmal begonnen.

Nachfragen nicht erwünscht

Nachfrage also bei jenem Immobilien-Unternehmen aus dem Bezirk Tulln, das hinter dem Deal steckt. Der Geschäftsführer verweist in einem Telefonat mit dem KURIER an seinen Sohn, der den Kauf über die Bühne gebracht haben soll. Er betont dabei, dass er aber keine Telefonnummer von ihm habe, dann legt er auf. Nachfragen sind unerwünscht.