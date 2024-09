Trauer um "Herzensmensch": Neue Details nach Staplerunfall in NÖ

Ihrem liebsten Hobby ging sie auch am am 23. August in der Landeshauptstadt nach. Der Traisentalradweg ist bei Bikern und Läufern gleichermaßen beliebt. Die Strecke, die W. an diesem Tag absolvieren wollte, führt schnurgerade am Fluss entlang.

Frau starb im Krankenhaus

Als die Joggerin zur Mittagszeit unterwegs war, liefen auch noch die Abbauarbeiten nach dem Frequency-Festival. Kurz vor dem Stattersdorfer Steg kam es dann zu dem schrecklichen Unfall. Laut Polizei dürfte ein 36-jähriger Staplerfahrer die Frau übersehen haben, die 53-Jährige wurde vom rechten Hinterreifen des Teleskopstaplers erfasst und schwer verletzt.

Der Notarzt konnte W. zwar noch reanimieren, sie starb aber später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.