Mysteriöser Vorfall: Mitten in der Flut brannten in St. Pölten mehrere Autos

Der mysteriöse Vorfall ist nun Angelegenheit der Polizei. Wie der KURIER erfuhr, könnte ein technischer Defekt an einem Fahrzeug das Feuer ausgelöst haben. Aber auch Brandstiftung kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Die Ursachenermittlungen sollen erst in den kommenden Tagen stattfinden.

Mehrere Autobrände

Was Ermittler ebenfalls noch stutzig macht. In den vergangenen Wochen sollen auch an anderen Orten in St. Pölten Autos gebrannt haben. Auch hier könnte ein Zündler am Werk gewesen sein.