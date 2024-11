NÖ sucht neuen Gesundheitschef: Wie viel Geld winkt, was er können muss

Unterdessen hat die Suche nach einem Nachfolger bzw. Nachfolgerin bereits begonnen. Eine entsprechende Ausschreibung für den Job, die noch bis 13. Dezember läuft, wurde am Mittwoch veröffentlicht. Betraut mit der Abwicklung ist die Consulting-Firma H.I.E.C, die auf das Finden von Top-Managern spezialisiert ist. In weiterer Folge sind Hearings in St. Pölten vorgesehen.

Belastbarkeit wird vorausgesetzt

Vorausgesetzt für die Vorstandsetage in der LGA werden unter anderem eine "mehrjährige Erfahrung im Management von Wirtschafts- oder Verwaltungsorganisationen", eine akademische Ausbildung, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit.

Was in der Ausschreibung nicht ersichtlich ist, ist der konkrete Verdienst für den Chefposten in der LGA. Dies sei, so heißt es, in diesen Gehaltssphären durchaus üblich. Vor allem deshalb, weil es bei den Verhandlungen auch um Boni-Zahlungen gehen könnte.