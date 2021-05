Wie eingangs erwähnt, sind am Schießstattring bereits alle Leitungen verlegt. Auf Höhe des Möbelhauses "XXXLutz" soll im Mai aber noch ein neuer Kanalschacht errichtet werden. "Hier wird es für zirka drei Tage wieder zu einer Reduktion der Fahrspuren kommen", stellt Groissmaier klar.

Arbeitsschwerpunkt Josefstraße

Am häufigsten von Verkehrseinschränkungen wird in den nächsten Wochen die Josefstraße betroffen sein. Derzeit ist sie bereits vom Schulring Richtung Süden gesperrt, die Gegenrichtung kann noch befahren werden. Ab kommender Woche (rund um den 10. Mai) soll auch die Richtung von Süden gesperrt werden.

Ab Montag, den 17. Mai, soll die Ampelanlage an der Ecke von Schulring und Josefstraße umgebaut werden. "Hierfür wird zusätzlich noch die Nordseite der Josefstraße gesperrt und die Ampel ist auch für mehrere Tage außer Betrieb", kündigt der Koordinator an. Der Verkehr soll in dieser Zeit nur auf der B1 Schulring fließen. Auf der Josefstraße herrscht eine Totalsperre.