Europaplatz in St. Pölten: 2021 fällt der Startschuss zur Erneuerung

Der Umbau des gesamten Bereiches rund um den Europaplatz in St. Pölten durch das Land Niederösterreich und die Stadt wird ab 2022 ein Großprojekt. Doch bereits im kommenden Jahr soll mit den Vorarbeiten begonnen werden.

Demnach geht es zuerst dem alten Wasserleitungsnetz an den Kragen. Mit der Erneuerung der aus den 1920er bis 1950er Jahren stammenden Rohre unter dem Verkehrsknotenpunkt wird der Grundstein für die komplette Umgestaltung gelegt. So sollen insgesamt 1.000 Meter Wasserleitung ausgetauscht werden. Insgesamt wird mit Brutto-Errichtungskosten in der Höhe von 1,4 Millionen Euro gerechnet.