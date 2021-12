Jüdischer Friedhof in St. Pölten verfällt: Ruf nach Rettung wird lauter

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es ist ein Ort der Geschichte, des Gedenkens, aber auch der Erinnerung an eine Zeit, die für so viel Schrecken und Leid in der Welt sorgte. Der neue jüdische Friedhof in der Karlstettner Straße in St. Pölten wurde 1906 eröffnet und 32 Jahre später von den Nazis zum Teil zerstört. Erst nach dem Krieg konnten die Grabsteine durch die Stadt wieder aufgerichtet werden, 1996 wurde vom Verein „Shalom“ eine Sanierung durchgeführt.

Wer den Friedhof derzeit besuchen will, der steht allerdings vor verschlossenen Toren. „Die nur locker aufgesetzten Grabsteine drohen umzustürzen, die Wege sind ungenügend gepflegt und aufgrund der Baumbruchgefahr ist das Betreten des Friedhofs mittlerweile auch nicht mehr sicher. Der Friedhof ist daher bis auf Weiteres gesperrt. Das Schild ,Betreten verboten’ am Verbindungstor zwischen städtischem und jüdischem Friedhof ist trauriges Zeugnis dieser Situation“, berichtet Grünen-Stadträtin Christina Engel-Unterberger.