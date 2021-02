Verdrängt, aber nicht vergessen: Das jüdische St. Pölten

Bisher wurden in St. Pölten bereits 32 Steine der Erinnerungen für 68 Personen an 26 Adressen gesetzt. Das Ziel, Steine an allen etwa 80 St. Pöltner Adressen und weitere in allen Wohnorten des Einzugsgebiets der früheren Kultusgemeinde zu finden, wird auch 2021 noch weiter verfolgt. Im Oktober diesen Jahres werden wieder neue Steine im Beisein von Nachfahren gesetzt, erstmals auch außerhalb der Landeshauptstadt in Wilhelmsburg.

Das Institut für Jüdische Geschichte hat in ihrem digitalen Memorbuch Informationen zur Geschichte der Kultusgemeinde, ihren Einrichtungen und vor allem über ihre Mitglieder gesammelt.