Volles Haus bei leerem Saal: Online-Symposium erweiterte Publikum

Die Conclusio: Die Herausforderungen bestehen neben der Qualität der technischen Ausstattung, dem Grad der jeweiligen personellen digitalen Kompetenz vor allem auch in der Notwendigkeit einer methodischen und didaktischen Weiterentwicklung.

Der erste Tag, Donnerstag, stand im Zeichen von Vorträgen beginnend mit der Keynote von Eva Sturm aus Berlin. Am Freitag fanden zahlreiche bis auf den letzten Platz ausgebuchte Workshops statt. Am Samstag lud eine virtuelle Exkursion zu Daniel Spoerris „Genetischen Kette des Flohmarktes – La catena genetica del mercato delle pulci“ nach Hadersdorf am Kamp.

Performance direkt aus dem Festspielhaus

Eine Literaturperformance direkt aus dem Kleinen Saal des Festspielhaus St. Pölten und ein drittes „Kunststück“ mit dem Kunstprojekt „Würmlas Wände – urbane Kunst auf ländlichen Fassaden“ standen ebenfalls auf dem Programm.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte zur gelungenen Veranstaltung, denn „dieses Symposium, das sich der Vermittlung der Zukunft widmet und dabei Kinder ganz in den Fokus stellt, ist auch ein toller Botschafter des Kulturlandes Niederösterreich gegenüber dem internationalen Publikum der Tagung“, wie sie in einer Aussendung betonte.