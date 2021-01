Kultur-Symposium heuer online: Vorträge und Workshops im Stream

Mit dem 5. Internationalen Kulturvermittlungs-Symposium, das diesmal nicht, wie ursprünglich geplant, im Festspielhaus St. Pölten, sondern als reine Online-Veranstaltung von 28. bis 30. Jänner durchgeführt wird, reagieren die Veranstalter (NÖ Kulturwirtschaft und Kultur.Region.Niederösterreich) auf die aktuelle Situation in Covid-19-Zeiten.

"Herausforderung angenommen! Kulturvermittlung neu denken" lautet das entsprechende Thema.

Wie verändert sich unser Blick auf Kunst und Kultur angesichts des gesellschaftlichen Wandels? Wie können digitale Angebote und physischer Besuch für die Kulturvermittlung zusammenspielen? Und wie sieht der neue Alltag in der Kulturvermittlung für die Dialoggruppe der Kinder aus? Das sind nur einige der Fragen, die beim Symposium aufgeworfen werden.

Livestream und virtueller Rundgang

Sämtliche Vorträge und Workshops an den ersten beiden Tagen werden als Livestream übertragen, während ein abschließender Kunststreifzug (u.a. zu Daniel Spoerri nach Hadersdorf am Kamp) als virtueller Rundgang umgesetzt wird. Die Moderation und interaktive Begleitung übernimmt dabei eine "geheime dramaturgische Gesellschaft".

Für Spannung sorgen wollen die Beiträge der Mitwirkenden. Zur Eröffnung steuert die deutsche Kunst- und Museumspädagogin Eva Sturm eine Keynote bei ("Nickende Orchidee, Unsinn und Abstand in der Corona-Zeit und danach").

Neun Workshops

Neun frei wählbare Workshops geben Einblicke in die Vermittlungsarbeit renommierter Kulturinstitutionen. Ein Vortrag des kanadischen Schriftstellers und Performancekünstlers Darren O 'Donnell ("Welcome to the Kinderpocalypse") thematisiert die Rolle von Kindern in einer digitalen Welt und die dabei wachsende Irrelevanz der Erwachsenen.