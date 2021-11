Gezerre hinter den Kulissen: Umstrittene Straße kommt als Sparvariante

Die Entscheidung der Ministerin könnte das Projekt deshalb nochmals um Jahre verzögern, denn es ist damit zu rechnen, dass es auch gegen die adaptierten Pläne zahlreiche Einsprüche geben wird.

Die Grünen in NÖ verbuchen die Entscheidung aus Wien jedenfalls als Erfolg. „Landwirtschaftliche Flächen und Lebensraum sind die Sieger, wenn die S 34 in der geplanten Form nicht realisiert wird“, stellte die Grüne Landessprecherin Helga Krismer fest. Die Bedenken gegen die S34 seien groß gewesen, was auch das Ministerium so gesehen und das Projekt im Sinne des Klima-, Umwelt- und Flächenschutzes redimensioniert habe.