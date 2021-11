Umbau in St. Pölten: Ein alter Bekannter soll dem SKN helfen

In Hütteldorf endet für St. Pölten das Fußballjahr. Der Selbstanspruch des SKN wäre ein Duell mit den Profis, tatsächlich wartet am Samstag in der 2. Liga nur Rapid II. Seit dem Abstieg müht sich der teuerste Kader in der 16er-Liga ab, selbst mit einem Sieg ist der Sprung in die obere Tabellenhälfte zum Start der Rückrunde unmöglich.

Logisch, dass bei der ersten Enttäuschung der zweiten Liga mehrere Veränderungen anstehen. Nur das Trainerduo Helm/Pogatetz soll noch mehr Zeit fürs Angriffspressing bekommen. Ihre Vorgesetzten werden neu besetzt.

Wenig Erfahrung

Der künftige Sportdirektor kommt wohl auf Empfehlung von Kooperationspartner Wolfsburg. Jan Schlaudraff schaffte es als Spielmacher bis zu den Bayern, als sportlich Verantwortlicher stehen beim 38-Jährigen aber nur sechs Monate bei Hannover.

Ein Deutscher, der die Liga nicht kennt, soll den SKN verbessern? SKN-Präsident Helmut Schwarzl sagt nach mehreren Besuchen von Schlaudraff: „Es ist noch nichts unterschrieben, er ist aber schon dabei, Österreichs Fußball kennenzulernen. Allen Beteiligten ist klar, dass das dann schnell gehen muss.“